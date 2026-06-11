Fahad Mustafa & Mehwish Hayat I ZOMBEID I Nabeel Qureshi & Fizza Ali Meerza I Eid Release

NewsFahad Mustafa & Mehwish Hayat I ZOMBEID I Nabeel Qureshi & Fizza Ali Meerza I Eid ReleaseByHaute Reporter Newsletter Sed ut perspiciatis unde. Subscribe Tags: Video0LikesShare PostShare on FacebookShare on XShare by EmailCopy URL to clipboard Post navigation Previous Faran Tahir I Leader I Buss Tera Saath Ho I IronMan I Star Trek I Umro Ayyar I Inspector JamshedJune 11, 2026Next Dananeer turns footballer for Mera Liyari I Afsanah Baloch I TV to FilmsJune 11, 2026 Written by Haute Reporter View all posts by Haute Reporter