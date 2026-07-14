Sahar Hashmi Discusses Zanjeerain, Shaidai, Criticism & Success | Exclusive Interview

NewsSahar Hashmi Discusses Zanjeerain, Shaidai, Criticism & Success | Exclusive InterviewByHaute Reporter Newsletter Sed ut perspiciatis unde. Subscribe Tags: Video0LikesShare PostShare on FacebookShare on XShare by EmailCopy URL to clipboard Post navigation Previous Dr Bahu & Humrahi Revisited | Bas Tera Saath Ho | Aik Mohabbat Aur | Sirf ShabanaJuly 14, 2026Next Salman – Complicated Character Or Poorly Written? | Dr Bahu | What About Sarbuland?July 14, 2026 Written by Haute Reporter View all posts by Haute Reporter