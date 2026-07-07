Does Zara Think Sahar Hashmi Overshadowed Sajal Aly In Zanjeerain? | Bollywood’s Continued Obsession

NewsDoes Zara Think Sahar Hashmi Overshadowed Sajal Aly In Zanjeerain? | Bollywood’s Continued ObsessionByHaute Reporter Newsletter Sed ut perspiciatis unde. Subscribe Tags: Video0LikesShare PostShare on FacebookShare on XShare by EmailCopy URL to clipboard Post navigation Previous Atif Aslam recreates Noor Jehan’s classic song ‘Aashiyane Ki Baat’July 3, 2026Next Is Anas An Annoying Character? | Bas Tera Saath Ho | Aik Mohabbat Aur | LeaderJuly 7, 2026 Written by Haute Reporter View all posts by Haute Reporter